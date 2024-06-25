ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Женя, какой 425-й, я в 427-м живу!» Семененко рассказал, как перепутал номера в гостинице

«Женя, какой 425-й, я в 427-м живу!» Семененко рассказал, как перепутал номера в гостинице
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист Евгений Семененко рассказал, как зашёл в чужой номер в гостинице на Спартакиаде сильнейших — 2024, на которой он выиграл золотую медаль.

«У нас обычно создаётся чат, и там выставляют всю необходимую информацию как для спортсменов, так и для тренеров. Было сказано взять определённые вещи: кофту, форму (поскольку Спартакиада, выданную от Санкт-Петербурга) и нарядную одежду для жеребьёвки. Кофту для шестиминутной разминки я взял, экипировку от Санкт-Петербурга взял, а про наряд забыл.

Я подумал: хорошо, к кому я могу обратиться? Конечно же, к Алексею Николаевичу (Мишину. — Прим. «Чемпионата».) Спросил: Алексей Николаевич, есть ли у вас свободная рубашка? Он сказал: да, не переживай, всё оформим. Выезд у нас был в 19:20 на жеребьёвку. Он сказал: давай в полседьмого зайдёшь, посмотрим, и уже поедешь спокойно. Пошел на заминку, возвращаюсь, а Алексей Николаевич ещё не ушёл. Спрашиваю: раз вы не ушли, давайте сейчас посмотрим, чтобы я вас уже не беспокоил. Он отдаёт мне ключ от своего номера, говорит: я оставил тебе рубашку красного цвета с тёмными пятнами, будет в шкафу, и у барной стойки будет лежать кардиган, ты померяешь – вышлешь фотографию, скажешь, как тебе.

Думаю: ну пойду посмотрю. У меня была карточка своя и Алексея Николаевича. Открыл входную дверь в определённый корпус, прошёл. Вставляю ключ-карту в его номер, 425-й – не открывается. Думаю: странно, значит, карточку перепутал, наверное, моя. Достаю другую – тоже не открывается.

Иду на ресепшн, говорю: номер такой-то, Алексей Николаевич Мишин. Мне выдали ключ-карту, поднимаюсь, открываю опять входную дверь и потом – дверь собственно номера. Захожу, вижу: о, барная стойка, вещи лежат, только не кардиган.

Открываю шкаф: о, вижу, рубашка. Но она была не красная с чёрными пятнами, а просто чёрная. Померил, высылаю Алексею Николаевичу – он посмотрел, я сразу звоню. И говорю: Алексей Николаевич, такая стильная рубашка у вас. Он говорит: да, тебе очень идёт, только я не помню её у себя в гардеробе. Я спрашиваю: вы сказали, у барной стойки будет лежать кардиган, я смотрю – тут есть вещи, но не то, что вы сказали.

Говорю: ну как, Алексей Николаевич, вот я в 425-м номере. Он такой: Женя, какой 425-й, я в 427-м живу! Я стою в этой рубашке, у меня тремор уже, я в таком состоянии снимаю её, ставлю обратно на вешалку, бегом вытаскиваю ключ-карту, выбегаю и иду на ресепшн. Говорю: извините, это не тот номер», — рассказал Семененко в эфире подкаста «Произвольная программа» на Первом канале.

20-летний Семененко — двукратный чемпион России (2023, 2024), бронзовый призёр этапа Гран-при Skate Canada (2021), победитель командного чемпионата мира (2021).

Материалы по теме
Семененко рассказал, как успешно пытался сделать четверной аксель на тренировке
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android