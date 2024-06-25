«Женя, какой 425-й, я в 427-м живу!» Семененко рассказал, как перепутал номера в гостинице

Российский фигурист Евгений Семененко рассказал, как зашёл в чужой номер в гостинице на Спартакиаде сильнейших — 2024, на которой он выиграл золотую медаль.

«У нас обычно создаётся чат, и там выставляют всю необходимую информацию как для спортсменов, так и для тренеров. Было сказано взять определённые вещи: кофту, форму (поскольку Спартакиада, выданную от Санкт-Петербурга) и нарядную одежду для жеребьёвки. Кофту для шестиминутной разминки я взял, экипировку от Санкт-Петербурга взял, а про наряд забыл.

Я подумал: хорошо, к кому я могу обратиться? Конечно же, к Алексею Николаевичу (Мишину. — Прим. «Чемпионата».) Спросил: Алексей Николаевич, есть ли у вас свободная рубашка? Он сказал: да, не переживай, всё оформим. Выезд у нас был в 19:20 на жеребьёвку. Он сказал: давай в полседьмого зайдёшь, посмотрим, и уже поедешь спокойно. Пошел на заминку, возвращаюсь, а Алексей Николаевич ещё не ушёл. Спрашиваю: раз вы не ушли, давайте сейчас посмотрим, чтобы я вас уже не беспокоил. Он отдаёт мне ключ от своего номера, говорит: я оставил тебе рубашку красного цвета с тёмными пятнами, будет в шкафу, и у барной стойки будет лежать кардиган, ты померяешь – вышлешь фотографию, скажешь, как тебе.

Думаю: ну пойду посмотрю. У меня была карточка своя и Алексея Николаевича. Открыл входную дверь в определённый корпус, прошёл. Вставляю ключ-карту в его номер, 425-й – не открывается. Думаю: странно, значит, карточку перепутал, наверное, моя. Достаю другую – тоже не открывается.

Иду на ресепшн, говорю: номер такой-то, Алексей Николаевич Мишин. Мне выдали ключ-карту, поднимаюсь, открываю опять входную дверь и потом – дверь собственно номера. Захожу, вижу: о, барная стойка, вещи лежат, только не кардиган.

Открываю шкаф: о, вижу, рубашка. Но она была не красная с чёрными пятнами, а просто чёрная. Померил, высылаю Алексею Николаевичу – он посмотрел, я сразу звоню. И говорю: Алексей Николаевич, такая стильная рубашка у вас. Он говорит: да, тебе очень идёт, только я не помню её у себя в гардеробе. Я спрашиваю: вы сказали, у барной стойки будет лежать кардиган, я смотрю – тут есть вещи, но не то, что вы сказали.

Говорю: ну как, Алексей Николаевич, вот я в 425-м номере. Он такой: Женя, какой 425-й, я в 427-м живу! Я стою в этой рубашке, у меня тремор уже, я в таком состоянии снимаю её, ставлю обратно на вешалку, бегом вытаскиваю ключ-карту, выбегаю и иду на ресепшн. Говорю: извините, это не тот номер», — рассказал Семененко в эфире подкаста «Произвольная программа» на Первом канале.

20-летний Семененко — двукратный чемпион России (2023, 2024), бронзовый призёр этапа Гран-при Skate Canada (2021), победитель командного чемпионата мира (2021).