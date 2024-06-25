«Люблю креативить». Алина Загитова рассказала, чем займётся после получения диплома

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова раскрыла свои планы на дальнейшее обучение.

— Какие планы после получения диплома?

— Не хочу раскрывать все секреты, думаю, поделюсь этим позже. Но на достигнутом я не остановлюсь, планирую поступать в магистратуру!

— Какие дисциплины в университете оказались для тебя наиболее интересными и полезными?

— Всё, что связано с маркетингом – для меня очень интересно. Я люблю людей, люблю создавать что-то новое, креативить и необычно это преподносить. Полученные знания обязательно мне понадобятся», — приводит слова Загитовой медиаслужба ИГСУ РАНХиГС.

Напомним, в данный момент Загитова оканчивает Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по программе «Продюсирование и культурная политика».