ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Люблю креативить». Алина Загитова рассказала, чем займётся после получения диплома

«Люблю креативить». Алина Загитова рассказала, чем займётся после получения диплома
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова раскрыла свои планы на дальнейшее обучение.

— Какие планы после получения диплома?
— Не хочу раскрывать все секреты, думаю, поделюсь этим позже. Но на достигнутом я не остановлюсь, планирую поступать в магистратуру!

— Какие дисциплины в университете оказались для тебя наиболее интересными и полезными?
— Всё, что связано с маркетингом – для меня очень интересно. Я люблю людей, люблю создавать что-то новое, креативить и необычно это преподносить. Полученные знания обязательно мне понадобятся», — приводит слова Загитовой медиаслужба ИГСУ РАНХиГС.

Напомним, в данный момент Загитова оканчивает Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по программе «Продюсирование и культурная политика».

Материалы по теме
Загитова становится всё ближе к шоу-бизнесу. И нет смысла её за это осуждать
Загитова становится всё ближе к шоу-бизнесу. И нет смысла её за это осуждать
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android