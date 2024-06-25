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Евгения Медведева опубликовала фото с отдыха в Японии

Евгения Медведева опубликовала фото с отдыха в Японии
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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании 24-летняя российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в социальных сетях новое фото с отдыха. На этот раз Медведева посетила город в Японии – Киото.

Предположительно, Медведева проводит отдых вместе со своим бойфрендом – фигуристом Дмитрием Чигирёвым.

Фото: из личного архива Евгении Медведевой

Напомним, Медведева является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании и командных соревнованиях. После Олимпиады фигуристка уехала тренироваться в США к специалисту Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях.

Также «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео: Евгения Медведева показала, как кормит слона на отдыхе.

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