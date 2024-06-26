Загитова опубликовала совместное фото с Егором Кридом

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании 22-летняя российская фигуристка Алина Загитова опубликовала фотографию с вечеринки в честь дня рождения Егора Крида. На ней спортсменка запечатлена с именинником.

Алина Загитова и Егор Крид Фото: из личного архива Алины Загитовой

«The birthday boy», — подписала публикацию в своём телеграм-канале фигуристка.

Напомним, Алина Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), олимпийской чемпионкой (2018). В 2019 году Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.