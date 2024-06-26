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Савосин: не знаю, когда нас выпустят, но я готов не выступать на международных стартах

Савосин: не знаю, когда нас выпустят, но я готов не выступать на международных стартах
Роман Савосин
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Российский фигурист Роман Савосин заявил, что его устраивает выступление только на российских стартах. Спортсмен отметил, что не знает, когда россиян допустят до международных стартов.

«Я не знаю, сколько мне ещё кататься и когда нас выпустят. Вполне готов к тому, что на международные старты я больше не попаду никогда. Понимаю, что их у меня может и не быть. Я готов не выступать на международных соревнованиях, меня это полностью устраивает, в России можно развиваться и развиваться благодаря нашим соревнованиям.

Седьмое место на чемпионате России прошедшего сезона — мой лучший результат в карьере. Вот, пожалуйста, стремись к улучшению. Мотивации полно», — сказал Савосин Sport24.

Напомним, Роман Савосин является вице-чемпионом мира среди юниоров 2019 года. В сезоне-2023/2024 он стал двукратным серебряным призёром этапов Гран-при России, а также занял седьмое место на чемпионате России и пятое — на Спартакиаде сильнейших.

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