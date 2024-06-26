Российский фигурист: Медиалига интереснее, чем Евро-2024

Российский фигурист Роман Савосин заявил, что матчи футбольной Медиалиги куда привлекательнее, нежели игры Евро-2024.

«Сейчас Медиалига для меня даже интереснее, чем проходящий чемпионат Европы. Я всегда болел за Россию, если её нет, то за Аргентину с Месси. На Евро нет ни одной сборной, ни другой. Поэтому болею за свою любимую команду — Broke Boys. У них хорошая медийная составляющая, они очень хорошо медиадвижуху раскручивают, какие-то идеи придумывают, челленджи. Всё время пытаются что-то сделать новое. При этом при всём у них хороший состав, сильная команда, которая претендует всегда на победу в турнирах. Получается сочетание результата и медиа очень интересное», — сказал Савосин Sport24.

Напомним, Роман Савосин является вице-чемпионом мира среди юниоров 2019 года. В сезоне-2023/2024 он стал двукратным серебряным призёром этапов Гран-при России, а также занял седьмое место на чемпионате России и пятое — на Спартакиаде сильнейших.