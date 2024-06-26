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Стало известно, когда Щербакова приступит к работе в ледовом шоу Татьяны Навки

Стало известно, когда Щербакова приступит к работе в ледовом шоу Татьяны Навки
Анна Щербакова
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что чемпионка Игр-2022 Анна Щербакова начнёт работу в её ледовом шоу после восстановления от травмы.

«Как только Аня будет себя хорошо чувствовать в плане восстановления после травмы, так сразу мы её к нам и забираем. Мы уповаем на то, что реабилитация пройдёт очень быстро», — приводит слова Навки ТАСС.

Напомним, недавно появилась новость, что Анна Щербакова более года состоит в отношениях с футболистом Максимом Шнапцевым. После этого сама спортсменка поспешила опровергнуть эту информацию, заявив, что футболист «решил именно таким образом обратить на себя внимание».

Последний раз на соревновательный лёд Щербакова выходила на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Сейчас она продолжает восстанавливаться после операции на голеностопе.

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