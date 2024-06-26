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«Лучший в мире исполнитель ласточки на льду». Загитова учила Губерниева фигурному катанию

«Лучший в мире исполнитель ласточки на льду». Загитова учила Губерниева фигурному катанию
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Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев разместил пост в соцсетях, в котором он занимается фигурным катанием вместе с олимпийской чемпионкой 2018 года Алиной Загитовой.

Фото: Из личного архива Дмитрия Губерниева

«Мы с душечкой как родные сёстры… Это безызбежно… Алина Загитова счастлива видеть лучшего в мире исполнителя ласточки на льду… Нам не жить друг без друга...» — подписал Губерниев совместное фото с российской фигуристкой в своём телеграм-канале.

Напомним, Алина Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), олимпийской чемпионкой (2018). В 2019 году Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

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