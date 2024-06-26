«Перестал находить смысл в труде». 18-летний Кутовой объявил о приостановке карьеры

18-летний российский фигурист, призёр этапа юниорского Гран-при России и национального чемпионата Андрей Кутовой принял решение приостановить профессиональную карьеру.

«Мною осознанно принято решение прекратить тренировочный процесс в рамках профессионального спорта на неопределённое количество времени. Решение принято не в один миг и имеет под собой веские причины.

Один из главных факторов при принятии решения — моё физическое состояние тела. Также я перестал находить смысл в ежедневном непростом труде, моё состояние стало ухудшаться. Я понимаю, что у меня присутствует потенциал, который не успел реализоваться, но на данном этапе жизни я остро нуждаюсь в реабилитации здоровья, поскольку, если бы всё продолжилось, как раньше, это могло бы привести меня к страшным последствиям.

Я очень счастлив, что столкнулся с медитациями и темой духовности, иначе, я уверен, всё закончилось бы гораздо хуже, они, в некоем смысле, меня спасли.

Не буду говорить, что прекращаю навсегда, и вы не услышите от меня фразы, что я закончил. Когда я буду чувствовать, что это так, то я вам об этом обязательно сообщу. В любом случае, я со льдом не прощаюсь, вы не раз меня увидите в ледовых шоу. Но в предстоящем сезоне меня не будет. Я даю себе время попробовать иную жизнь, и прежде всего, исцелиться от проблем, которые, к счастью, я ощущаю, начинают покидать меня», — написал Кутовой в своих социальных сетях.