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Тренер Алексей Горшков высказался о судействе в российских танцах на льду

Тренер Алексей Горшков высказался о судействе в российских танцах на льду
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Российский тренер по фигурному катанию Алексей Горшков заявил, что главная проблема в российских танцах на льду — это судейство.

«Думаю, нужно привести в порядок судейство. Не все, к сожалению, задумываются над тем, что своими решениями могут «убить» талантливого спортсмена. Влияние оценок многие недооценивают. Почему-то нет понимания, что качеством судейства задаётся вектор развития вида в будущем, а это большая ответственность.

Сейчас у нас тяжёлый, непростой период, поэтому хотелось бы, чтобы спортсмены, глядя в протоколы, понимали, что им есть куда улучшаться. А сейчас некоторые, наоборот, понимают это так, что им никуда двигаться не надо, что и так всё хорошо», — приводит слова Горшкова «РИА Новости Спорт».

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