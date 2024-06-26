«У них могут быть проблемы». Горшков — о чемпионстве пары Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Горшков рассказал, что американским фигуристам, выступающим в танцах на льду, Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса на следующей Олимпиаде придётся не легко.

— Да и лидирующая в мировых танцах монреальская академия наверняка тоже.

— У них с этим ещё легче – можно хоть восемь техконтроллеров пригласить из всех стран. Группа-то большая.

— Тоже своего рода стратегия.

— Конечно. Другое дело – сколько ещё она будет работать? Последний чемпионат мира, к примеру, показал, что действующим чемпионам мира Мэдисон Чок/Эвану Бэйтсу дальше будет непросто. Засилье всегда приводит к обратному эффекту, тут лишь вопрос времени. Давать прогнозы – дело неблагодарное, но тенденции на международной арене наметились интересные. И уровень катания, надо сказать, заметно вырос. По моему ощущению, сейчас мы от международного уровня отстаём.

— Чок/Бэйтс настолько сильнее? Или они в каком-то смысле искусственные чемпионы?

— Не искусственные, ни в коем случае. Но в контексте грядущей Олимпиады, мне кажется, у них могут быть проблемы. На чемпионате мира им действительно было тяжело, потому что канадцы поджимали очень сильно.

— Вы тоже считаете, что в этот раз канадцы Пайпер Гиллес/Поль Пуарье должны были забирать золото?

— Для меня это даже не обсуждается, — приводит слова Горшкова «РИА Новости Спорт».