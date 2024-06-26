«У них большой потенциал. Я в них верю». Горшков — о  Кагановской и Некрасове

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Горшков рассказал о работе с российскими фигуристами Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым.

— Лично для меня было удивительно, что пара Кагановская/Некрасов вообще образовалась. Потому что Максим с Елизаветой Пасечник тоже смотрелся прекрасно, в первый же сезон взяли бронзу на чемпионате России. Что у них случилось?

— На самом деле ничего особенного. Это была инициатива Лизы — в какой-то момент она устала и сказала: «Всё, я не могу». Но смысл большой работы ведь не в том, чтобы один другого уговаривал. Нужно идти в одном направлении, а если нет, то всё это бесполезно. Сперва мы от контрольных прокатов не отказывались – мало ли что. Затем Максим узнал, что Василиса с Валерой Ангелополом распались, и я ему сразу сказал звонить ей. На следующий день они попробовались, а ещё через день уже стояли в паре.

— Как в целом их оцениваете на текущий момент? Со стороны кажется, что пара уже поехала.

— Есть такое, но ещё очень много всего надо сделать. Ребята много занимаются общей техникой, очень много танцуют. Хорошо, что они ментально подошли друг другу. Отношения у них достойные. Не «сю-сю», конечно, – могут и поспорить, но это и хорошо. У них большой потенциал, я в них верю, — приводит слова Горшкова «РИА Новости Спорт».