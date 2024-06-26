«Будем продолжать радовать результатами». Галлямов поздравил Москвину с днём рождения

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, в социальных сетях поздравил советского и российского тренера Тамару Москвину с днём рождения. 26 июня заслуженному тренеру России и СССР Москвиной исполнилось 83 года.

«Сегодня празднует день рождения великая Тамара Николаевна Москвина!!! Хочу сказать одно, что мы с Настей будем продолжать радовать результатами», — написал Галлямов в социальных сетях.

Фото: Скриншот из социальных сетей Александра Галлямова

Ранее Александр Галлямов вошёл в число лучших выпускников вузов Санкт-Петербурга. Ему вручили благодарственное письмо губернатора Санкт-Петербурга и бронзовую статуэтку сфинкса от Совета ректоров.