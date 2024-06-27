Губерниев: для меня Валиева остаётся честной и чистой чемпионкой

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев рассказал о своём отношении к российской фигуристке Камиле Валиевой.

«У Валиевой там безалаберность, с моей точки зрения. Безалаберность, вопиющая преступная халатность, я бы сказал. Мы же сейчас от заинтересованных лиц вокруг Валиевой мало что услышали. Для меня она по-прежнему остаётся честной и чистой чемпионкой. Да, безусловно, она нарушила правила, мы это понимаем. Но мы получили ответы на вопросы? Нет. Дедушка там был, или кто там был ещё? Тренер что-то сказала? Нет. Окружение? Нет. Степень защиты какая? Ну, фитюлька. Поэтому что там говорить. Жалко её ужасно, но она не пропадёт, понимаете? Она в шоу будет кататься, она уже не пропадёт. Она прекрасная, замечательная человек-спортсменка, я с ней знаком, поэтому всяких удач буду желать. Но так получилось, чёрт возьми», — сказал Губерниев в эфире YouTube-канала «Дисциплина».

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, в том числе золота Олимпиады в командных соревнованиях, на чемпионатах Европы и России. Сейчас фигуристка активно принимает участие в светских мероприятиях, шоу и рекламах.