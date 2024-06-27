ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Угадайте, какая дата будет?» Александра Трусова и Макар Игнатов подали заявление в ЗАГС

«Угадайте, какая дата будет?» Александра Трусова и Макар Игнатов подали заявление в ЗАГС
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине, призёр чемпионатов мира и Европы, чемпионка России в одиночном катании 20-летняя Александра Трусова и 24-летний фигурист Макар Игнатов подали заявление о бракосочетании в ЗАГС.

«Всем привет! Мы подали заявление в ЗАГС. Угадайте, какая дата будет?» — сказала Трусова в своём телеграм-канале.

Ранее Макар Игнатов на своей странице в социальной сети сообщил, что сделал предложение Трусовой выйти замуж, и она согласилась. Они встречаются меньше года. Ранее Александра состояла в отношениях с другим российским фигуристом, чемпионом Европы Марком Кондратюком.

Последним официальным турниром для Трусовой был один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в нескольких ледовых шоу.

Материалы по теме
За кого Трусова выходит замуж? 10 интересных фактов о фигуристе Игнатове
Истории
За кого Трусова выходит замуж? 10 интересных фактов о фигуристе Игнатове
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android