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Стало известно имя отстранённой за изнасилование фигуристки из Южной Кореи

Стало известно имя отстранённой за изнасилование фигуристки из Южной Кореи
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Стало известно имя фигуристки из Южной Кореи, дисквалифицированной за изнасилование и распитие алкоголя. Ей оказалась серебряная медалистка чемпионата мира — 2023 в женском одиночном катании Ли Ха Ин.

Она призналась, что это её дисквалифицировали за изнасилование фигуриста из юниорской сборной. В своих соцсетях она опровергла обвинения и заявила, что состоит в отношениях с пострадавшим спортсменом.

Ранее сообщалось, что скандальный инцидент произошёл во время тренировочных сборов национальной команды по фигурному катанию, которые проходили в Италии с 15 по 28 мая. Одна из спортсменок пригласила фигуриста-юниора в общежитие женской команды, где насильно склонила его к половой связи. Отмечается, что спортсменка была не одна, а с подругой, которая снимала происходящее на видео.

21 июня прошло заседание KSU, по итогам которого было принято решение дисквалифицировать девушку на три года. Вторая фигуристка хоть не принимала участия в домогательствах, но также была дисквалифицирована в связи с распитием алкогольных напитков на территории спортивных сборов.

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