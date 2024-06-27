«В последний раз видите меня такой». Загитова намекнула на смену имиджа

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании 22-летняя российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что собирается сменить имидж. Об этом она заявила в своих социальных сетях.

«В последний раз видите меня такой», — заявила спортсменка, опубликовав фото в своём телеграм-канале.

Напомним, Алина Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), олимпийской чемпионкой (2018). В 2019 году Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.