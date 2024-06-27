«Принимать решение было не тяжело». Кутовой — о приостановке карьеры

18-летний российский фигурист, призёр этапа юниорского Гран-при России и национального чемпионата Андрей Кутовой прокомментировал решение о приостановке карьеры.

«Это ощущение копилось в течение длительного срока. В один момент оно превратилось в чёткое понимание, и я не мог идти вопреки самому себе, из-за чего принял такое решение. Принимать решение было не тяжело, скорее, наоборот — не принимать его было труднее. Когда ты находишься в подвешенном состоянии — это очень неприятно и порою мучительно, когда я сделал это, то почувствовал облегчение», — сказал Кутовой в интервью ТАСС.

Напомним, российский спортсмен представлял спортивный клуб имени Тамары Москвиной под руководством Дмитрия Хромина.