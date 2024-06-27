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«Господин Бах, вас ждёт самое незабываемое лето». Галлямов обратился к президенту МОК

«Господин Бах, вас ждёт самое незабываемое лето». Галлямов обратился к президенту МОК
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов на своей странице в социальной сети обратился к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

«Уважаемый господин Бах! Почитал новости (заокеанские в том числе) и сделал вывод, что Вас лично ждёт, пожалуй, самое незабываемое лето. Большое искусство — находить правильные слова. Желаю Вам удачи!» — написал Галлямов в своём телеграм-канале.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 в Париже (Франция) состоятся с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены примут участие в соревнованиях в усечённом составе в статусе нейтральных атлетов. На данный момент к Играм допущены 14 российских спортсменов.

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