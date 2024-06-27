«У неё — свой подход». Евгения Тарасова — о работе с Тутберидзе

Фигуристка Евгения Тарасова, выступавшая в паре с Владимиром Морозовым, рассказала об особенностях работы с российским тренером Этери Тутберидзе.

«Все специалисты разные, у неё — свой подход, у любого тренера всё отличается, нет такого, что все по одной системе работают, а Этери Георгиевна работает по другой. У каждого тренера есть свой подход к видению тренировочного процесса, подготовки к соревнованиям. У всех всё разное», — приводит слова Тарасовой «Советский спорт».

Напомним, 13 ноября 2023 года двукратные серебряные призёры Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили о завершении профессиональной карьеры.

Ранее Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала, как проходят тренировки с тренерским штабом Этери Тутберидзе.