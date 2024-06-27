«Моментами было интересно». Евгения Тарасова — о Кубке Первого канала

Фигуристка Евгения Тарасова, выступавшая в паре с Владимиром Морозовым, назвала самый интересный турнир, созданный в России за последние два года.

«В этом году был очень интересный Кубок Первого канала. Не могу сказать, что я следила за ним от начала и до конца, но моментами было интересно, например, эстафеты – новое что-то. Вообще, все турниры стараются делать запоминающимися, по-своему уникальными, в этом большая заслуга федерации», — приводит слова Тарасовой «Советский спорт».

Ранее Евгения Тарасова рассказала об особенностях работы с российским тренером Этери Тутберидзе. Напомним, 13 ноября 2023 года двукратные серебряные призёры Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили о завершении профессиональной карьеры.