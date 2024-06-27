«Нет ничего невозможного». Евгения Тарасова — о четверных прыжках в парном катании

Фигуристка Евгения Тарасова, выступавшая в паре с Владимиром Морозовым, высказалась о четверных прыжках в парном фигурном катании.

«Всё возможно, как показывают изменения в фигурном катании сейчас. Кажется, нет ничего невозможного. Наверное, очень проблематично в парное катание их ввести, потому что четверные прыжки требуют очень много работы и тренировок. В парах и без прыжков есть очень много поддержек, которые нуждаются в ежедневной, ежечасной практике, есть подкруты и выбросы, на которые уходит много времени на тренировках. Мне кажется, что это будет и физически проблематично: в парах мальчик намного крупнее девочки, ему может быть проще прыгать. Сложно в процессе тренировки работать над всем, включая такие прыжки. Четверные прыжки — это очень сложно, и меня поражает, когда маленькие девочки крутят четверные так легко: выглядит это очень легко, но я знаю, насколько это сложно в обучении, сколько труда в это вложено», — приводит слова Тарасовой «Советский спорт».

Напомним, 13 ноября 2023 года двукратные серебряные призёры Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили о завершении профессиональной карьеры.