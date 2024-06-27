Евгения Тарасова высказалась о разрешении ISU выполнять сальто в программах

Фигуристка Евгения Тарасова, выступавшая в паре с Владимиром Морозовым, рассказала, что не пошла бы учить сальто на льду.

— Недавно ISU разрешил фигуристам выполнять сальто в программах. Как вы относитесь к этому решению?

— Думаю, почему нет? Если у спортсмена есть возможность показать то, что не делают все, — это плюс. Главное, чтобы не лезли все подряд делать сальто, чтобы так же тренировали его, как прыжки, чтобы оно не вызвало большого количества травм. Но я думаю, что и не пойдут все подряд учить сальто, будет своя индивидуальность у спортсмена, который его выполнит.

— С сальто в парном катании всё будет так же, как с четверными прыжками?

— Наверное, да. Лично я бы не пошла учить сальто на льду, — приводит слова Тарасовой «Советский спорт».

Напомним, 13 ноября 2023 года двукратные серебряные призёры Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили о завершении профессиональной карьеры.