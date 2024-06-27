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«Красота требует жертв». Алина Загитова раскрыла интригу со сменой имиджа

«Красота требует жертв». Алина Загитова раскрыла интригу со сменой имиджа
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании 22-летняя российская фигуристка Алина Загитова поставила брекеты. Об этом фигуристка рассказала в социальных сетях.

«Что же во мне изменилось? Визуально — ничего. Но если я улыбнусь, то вы заметите, что у меня брекеты. Очень долго решалась на это и, как видите, решилась. Красота требует жертв. Можете меня поздравлять с этим событием», — рассказала Загитова в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Ранее фигуристка заинтриговала подписчиков, сказав, что такой её видят последний раз.

Напомним, Алина Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), олимпийской чемпионкой (2018). В 2019 году Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

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