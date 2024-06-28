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36-летняя фигуристка Мики Андо ходила на свидание с 16-летним учеником — Bunshun

36-летняя фигуристка Мики Андо ходила на свидание с 16-летним учеником — Bunshun
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36-летняя японская фигуристка, двукратная чемпионка мира в одиночном катании Мики Андо ходила на свидание с 16-летним воспитанником.

«Эти двое были так близки, что остальные фигуристы в раздевалке не знали, куда смотреть. Они открыто проявляли чувства друг к другу даже во время полёта на самолёте. Их отношения, возможно, более близкие, чем отношения тренера и спортсмена», – приводит слова журналиста, видевшего их вместе, Bunshun.

Андо тренирует этого фигуриста с осени 2023 года, и их могут связывать близкие отношения.

Ранее серебряная медалистка чемпионата мира — 2023 в женском одиночном катании южнокорейская фигуристка Ли Ха Ин была дисквалифицирована на три года за изнасилование фигуриста из юниорской сборной.

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