«Это неправда. Он был моим парнем». Корейская фигуристка — о домогательствах к юниору

Серебряная медалистка чемпионата мира — 2023 в женском одиночном катании южнокорейская фигуристка Ли Ха Ин выложила пост в соцсетях, в котором прокомментировала инцидент с изнасилованием фигуриста-юниора.

«Привет, это Ли Ха Ин. Мне очень жаль. Как член национальной команды я должна была показывать лучший пример подрастающему поколению, отдавая себя тренировкам полностью. Но я сделала ошибку. Когда я думаю об этом, то понимаю, что мне ни в коем случае нельзя было употреблять алкоголь. Я глубоко сожалею об этом каждый день.

Однако в новостях пишут о том, что я домогалась юниора – это неправда. Он был моим парнем в прошлом году, но мы расстались, так как мои родители были против наших отношений. Даже когда Федерация фигурного катания Кореи проводила расследование, я не могла рассказать им об этом. Но когда я услышала, что меня обвинили в сексуальных домогательствах к юниору – мой мир рухнул. Я не ожидала, что, даже если не раскрою наших отношений, нас могут настолько неправильно понять.

Независимо от того, какое дисциплинарное взыскание будет применено федерацией, я глубоко задумаюсь над этим и постараюсь никогда не совершать подобных ошибок», — написала фигуристка в своём аккаунте в соцсетях.

Скандальный инцидент произошёл во время тренировочных сборов национальной команды по фигурному катанию, которые проходили в Италии с 15 по 28 мая. Одна из спортсменок пригласила фигуриста-юниора в общежитие женской команды, где насильно склонила его к половой связи. Отмечается, что спортсменка была не одна, а с подругой, которая снимала происходящее на видео.