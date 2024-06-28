Адвокат корейского юниора — о домогательствах: он не знал, что такое засос, и был смущён

Адвокат корейского фигуриста-юниора выступил с заявлением по делу о домогательствах серебряной медалистки чемпионата мира — 2023 в женском одиночном катании Ли Ха Ин и ещё одной спортсменки к его подопечному.

«Они расстались в октябре 2023 года. В мае 2024 года фигуристы оказались вместе на сборах в Италии, где Ли Ха Ин предложила фигуристу возобновить отношения, и он ответил, что подумает об этом.

В тот день, когда юниор посетил комнату фигуристки в женском общежитии, спортсменка поцеловала фигуриста в шею, оставив след от поцелуя. Он не знал, что такое «засос», и был очень смущён, поэтому он немедленно вышел из комнаты», — приводит слова адвоката Hany.

Ранее 19-летняя Ли Ха Ин отрицала, что домогалась фигуриста-юниора. Она заявила, что он — её бывший парень.