Елизавета Туктамышева поделилась фото с отдыха в Токио

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась фотографиями с отдыха в Токио (Япония). Спортсменка опубликовала снимки в своём телеграм-канале.

На одном из фото Елизавета позирует с младшей сестрой Евгенией.

Фото: Из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Елизавета Туктамышева с сестрой Фото: Из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Елизавета Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года. Чемпионка Европы (2015), чемпионка России (2013), победительница финала Гран-при (сезон-2014/2014). Рекордсменка по числу участий на чемпионатах России по фигурному катанию (15 раз).

В октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в карьере в возрасте 26 лет. В последний раз на соревнованиях она участвовала в марте 2023 года, когда на финале Гран-при России заняла третье место.

Сейчас Елизавета принимает участие в различных шоу.