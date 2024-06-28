Стало известно, в каком университете будет учиться Камила Валиева

Пресс-служба школы «Самбо-70» раскрыла, в каком высшем учебном заведении продолжит обучение ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева.

«Сегодня мы от всей души поздравляем ЗМС по фигурному катанию, выпускницу 11 «В» класса Камилу Валиеву с получением аттестата об окончании среднего общего образования!

Камила приложила огромные усилия, чтобы достичь этого важного момента, и, несмотря на всё, продолжала с усердием относиться к учёбе. Мы гордимся тем, что она начала свой путь с московского спорта, поступив в нашу школу, и уверены, что, продолжив своё обучение у наших коллег в МГУСиТ (Московский государственный университет спорта и туризма. – Прим. «Чемпионата»), Камила достигнет ещё больших успехов и новых свершений!» — говорится в телеграм-канале «Самбо-70».