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«Вселенная схлопнулась». Евгения Медведева опубликовала совместное фото с Ильёй Малининым

«Вселенная схлопнулась». Евгения Медведева опубликовала совместное фото с Ильёй Малининым
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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании 24-летняя российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в социальных сетях совместное фото с чемпионом мира 2024 года американцем Ильёй Малининым. Предположительно, спортсмены встретились в Японии.

«Вселенная схлопнулась», — подписала фото Медведева.

Фото: из личного архива Евгении Медведевой

Напомним, Медведева также является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании и командных соревнованиях. После Олимпиады фигуристка уехала тренироваться в США к специалисту Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях.

Малинину 19 лет. Помимо золота с ЧМ-2024, он имеет в своём активе победу в финале серии Гран-при ISU, титул чемпиона мира среди юниоров и две победы на взрослом национальном чемпионате.

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