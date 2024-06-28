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Стало известно, кто и под какую музыку поставил новую короткую программу Ильи Малинина

Стало известно, кто и под какую музыку поставил новую короткую программу Ильи Малинина
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Стали известны некоторые подробности касательно новой короткой программы действующего чемпиона мира в мужском одиночном катании американца Ильи Малинина.

По информации нескольких фанатских аккаунтов Малинина, новая КП американца поставлена под трек Running американского рэпера NF. А в роли постановщика программы выступила чемпионка мира 2003 года в танцах на льду, а ныне признанный и авторитетный хореограф Ше-Линн Бурн из Канады.

Малинину 19 лет. Помимо золота с ЧМ-2024, он имеет в своём активе победу в финале серии Гран-при ISU, титул чемпиона мира среди юниоров и две победы на взрослом национальном чемпионате.

Ранее стало известно, что Малинин планирует выступить на двух этапах серии Гран-при ISU в 2024 году — в США и Канаде. Первый пройдёт с 18 по 20 октября, второй — с 25 по 27 октября.

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