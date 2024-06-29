«У меня праздник». Камила Валиева опубликовала пост о своём выпускном

18-летняя российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева опубликовала на своей странице в социальной сети пост о выпуске из школы. Валиева окончила школу «Самбо-70».

«Поздравляю всех выпускников со Всероссийским выпускным! Сегодня у меня праздник. Я окончила среднюю школу и получила аттестат.

Фото: из личного архива Камилы Валиевой

Впереди мне предстоит выбрать вуз — я ещё не определилась и нахожусь в раздумьях. Это не такая простая задача, потому что наше образование предлагает нам очень много возможностей и разных преимуществ.

Очень здорово присоединиться ко всеобщему празднованию этого дня. Кстати, сегодня наш президент провёл встречу с выпускниками «Школы губернаторов», на которой обсудили поддержку будущих кадров — то есть нас, выпускников. Очень счастлива, что в нашей стране проходят такие инициативы!

Ну и, конечно, буду следить за «Алыми парусами» — ведь это настоящее чудо, аналогов которого нет ни в одной другой стране!» — написала Валиева.

Стоит отметить, что ранее пресс-служба «Самбо-70» заявляла, что Валиева станет студенткой Московского государственного университета спорта и туризма.