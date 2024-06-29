«Сдала экзамены лучше меня». Загитова пришла на выпускной к младшей сестре

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова пришла на выпускной к младшей сестре.

«Друзья, я снова в школе. Но уже по другому поводу. Моя сестра закончила девятый класс, сдала экзамены лучше, чем я. И мы её с этим поздравляем. Ну и я пришла её поздравлять с этим прекрасным праздником», — сказала Загитова в видео в своём телеграм-канале.

Напомним, Алина Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), олимпийской чемпионкой (2018). В 2019 году Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.