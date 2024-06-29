Москвина высказалась об участии Мишиной/Галлямова в шоу Ильи Авербуха

Российский тренер по фигурному катанию Тамара Москвина на пресс-подходе перед мастер-классом в Игоре высказалась об участии её учеников — чемпионов мира, Европы, России и бронзовых призёров Олимпийских игр 2022 года в личном первенстве Анастасии Мишиной и Александра Галлямова — в шоу известного хореографа Ильи Авербуха.

— Как вы относитесь к тому, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов будут выступать в шоу Ильи Авербуха в Сочи? Помогает ли это им в подготовке?

— Илья Авербух объявил, что они участвуют, а Тамара Николаевна договаривалась, чтобы он пригласил их на эти шоу. Как я к этому отношусь, если сама это организовала?, — приводит слова Москвиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.