ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Москвина высказалась об участии Мишиной/Галлямова в шоу Ильи Авербуха

Москвина высказалась об участии Мишиной/Галлямова в шоу Ильи Авербуха
Комментарии

Российский тренер по фигурному катанию Тамара Москвина на пресс-подходе перед мастер-классом в Игоре высказалась об участии её учеников — чемпионов мира, Европы, России и бронзовых призёров Олимпийских игр 2022 года в личном первенстве Анастасии Мишиной и Александра Галлямова — в шоу известного хореографа Ильи Авербуха.

— Как вы относитесь к тому, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов будут выступать в шоу Ильи Авербуха в Сочи? Помогает ли это им в подготовке?

— Илья Авербух объявил, что они участвуют, а Тамара Николаевна договаривалась, чтобы он пригласил их на эти шоу. Как я к этому отношусь, если сама это организовала?, — приводит слова Москвиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Тренер Москвина рассказала об особенностях подготовки её фигуристов к сезону-2024/2025
Фото
«Будем продолжать радовать результатами». Галлямов поздравил Москвину с днём рождения
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android