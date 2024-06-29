Тренер Москвина рассказала об особенностях подготовки её фигуристов к сезону-2024/2025

Российский тренер по фигурному катанию Тамара Москвина на пресс-подходе перед мастер-классом в Игоре рассказала об особенностях подготовки её фигуристов к будущему сезону-2024/2025.

— Как идет летняя подготовка учеников?

— Так как у нас опыт работы достаточно большой, подготовка традиционно идет в хорошем темпе, с определенными задачами, с определенными целями, с определенным настроением. Как обычно, все нормально.

— Какие сборы у вас планируются?

— У нас прекрасные условия на катке на улице Бабушкина, 30, поэтому мы каждый день туда ездим на тренировки. Так как там очень хорошие условия, у нас ежедневные сборы.

— Что сегодня покажут ребята?

— Кто-то покажет новые элементы, кто-то покажет новые программы, кто-то покажет улыбки. Мы кое-какие сюрпризы приготовили, разнообразная будет программа. Учитывая, что у нас много новых фигуристов, много сюрпризов будет, — приводит слова Москвиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.