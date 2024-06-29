Видео: тизер новой короткой программы Ильи Малинина на сезон-2024/2025

Действующий чемпион мира в мужском одиночном катании американец Илья Малинин показал отрывок новой короткой программы на будущий сезон-2024/2025. В качестве музыкального сопровождения был выбран трек Running американского рэпера NF.

Постановщиком выступила чемпионка мира 2003 года в танцах на льду, а ныне признанный и авторитетный канадский хореограф Ше-Линн Бурн.

Малинину 19 лет. Помимо золота с ЧМ-2024, он имеет в своём активе победу в финале серии Гран-при ISU, титул чемпиона мира среди юниоров и две победы на взрослом национальном чемпионате.

Ранее стало известно, что Малинин планирует выступить на двух этапах серии Гран-при ISU в 2024 году — в США и Канаде. Первый пройдёт с 18 по 20 октября, второй — с 25 по 27 октября.