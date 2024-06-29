Гуменник рассказал о визуальном сходстве с Тимоти Шаламе в новой программе от Глейхенгауза

Российский фигурист Пётр Гуменник, серебряный (2023) и бронзовый (2024) призёр чемпионатов России, рассказал о новой короткой программе, премьера которой прошла в Игоре, от тренера и хореографа-постановщика Даниила Глейхенгауза на музыку из фильма «Дюна».

— «Дюну» решил поставить Даниил Маркович, он мне сообщил это ещё за месяц до постановки, поэтому я готовился к программе, в голове это держал. Когда вышел фильм на носителях, я купил диск, но не досмотрел до конца. Уснул, кажется (улыбается). Книгу я до этого два раза начинал читать, где-то две трети прочитал, потом становилось скучно. Сейчас третий раз начал читать с начала.

— Отмечали ли визуальное сходство с Тимоти Шаламе (исполнитель главной роли в фильме «Дюна»)?

— Возможно, да, что-то есть, но не сильно.

— Будут ли кудри для образа?

— Вряд ли (смеётся). Если вдруг оно самопроизвольно будет, — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, ранее произвольную программу для Петра поставил призёр Олимпийских игр, а ныне известный хореограф Илья Авербух. Её тема на данный момент неизвестна.