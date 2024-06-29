«Я смутился». Гуменник — о совпадении произвольных программ с Алиевым

Российский фигурист Пётр Гуменник рассказал, что был удивлён совпадением музыки своего выступления с произвольной программой другого фигуриста — Дмитрием Алиевым.

– Как отнёсся к совпадению музыки в произвольной программе с Дмитрием Алиевым (у обоих – фильм «Онегин»)?

– Поначалу я смутился, да, потому что не ожидал, что будет одно и то же произведение. Потом подумал, что ничего страшного, так будет даже интереснее. На Диму будет интересно посмотреть, возможно, какой-нибудь эффект конкуренции будет, кто лучше покажет программу.

– Есть теория среди болельщиков, что в короткой программе у Димы – «Дюна», он выкладывал кусочки постановки с Артёмом Федорченко, движения в которой напоминают эстетику фильма. Если вдруг обе программы совпадут, как к этому отнесёшься?

– Это будет эпично. Сможем друг друга подменять, если что. Костюмы одинаковые сошьем (смеётся), — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, фигуристам произвольные программы ставили разные люди — с Гуменником работал Авербух, а с Алиевым — Никита Михайлов. В начале июня Дмитрий объявил в своём телеграм-канале о постановке, Пётр, спустя несколько дней, тоже опубликовал у себя информацию. Оказалось, что фильм, откуда были взяты образы и музыка — идентичны.