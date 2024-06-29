Фигурист Угожаев рассказал о постановке программы под хит Сергея Лазарева

Фигурист Николай Угожаев рассказал о постановке программы под хит российского певца Сергея Лазарева «В самое сердце».

«Музыку выбрали Николай Юрьевич (Морошкин) и наш хореограф Валерия Николаевна (Чистякова). Просто поставили, решили, что показательный лишним не будет. Сейчас рано презентовать короткую, надо подождать. Она готова, но показывать ещё рано. Произвольную программу решили оставить старую, но будет новый костюм», — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

На мастер-классе в Игоре Николай Угожаев представил показательный номер под песню Сергея Лазарева «В самое сердце».

Ранее российский фигурист Пётр Гуменник рассказал о новой короткой программе от тренера и хореографа-постановщика Даниила Глейхенгауза на музыку из фильма «Дюна».