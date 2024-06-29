Хореограф Морошкин рассказал, когда одиночники клуба Москвиной поедут на сборы в Сочи

Российский экс-фигурист, хореограф Николай Морошкин ответил на вопрос о ближайших сборах для фигуристов-одиночников для подготовки к предстоящему сезону.

– Какие дальнейшие планы по сборам?

— Группа одиночного катания уезжает завтра в Сириус на сборы, я присоединюсь к ним спустя две недели. Сейчас буду активно работать с нашими молодыми и взрослыми парами, — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, Морошкин работает в группе Тамары Москвиной, занимается постановкой программ для фигуристов. С 1 июля начинается активная подготовка к сезону-2024/2025. По словам главы ФФККР Антона Сихарулидзе, организация не ведёт переговоры с ISU по поводу выступлений на международной арене.