Хореограф Морошкин: сейчас, думаю, будет много русских программ

Хореограф Николай Морошкин рассказал о новых программах для фигуристов клуба Тамары Москвиной, Валерии Зориной и Николая Угожаева, которые сегодня представили в Игоре.

– Программа Валерии Зориной под песню группы «Слот» «Круги на воде» – это ваша задумка?

– Да, долго её держал, долго её хранил, искал, кому можно дать. Есть над чем работать, но музыку эту давно хотелось реализовать. Хорошо, что пришла спортсменка к нам в группу, с которой можно было попробовать это сделать.

– Николай Угожаев под песню Сергея Лазарева – как родилась эта программа?

— Это показательный, мы как раз к Игоре его сделали, потому что не планировали пока анонсировать его короткую программу. Хотели подобрать русскую музыку, исполнителя, который на льду для него будет хорошо звучать и он будет себя с ним хорошо чувствовать. Валерия Чистякова предложила Сергея Лазарева уже не в первый раз, на льду звучит прекрасно. Очень большая трудность найти нашу музыку, которая на льду будет хорошим сопровождением. Всю весну слушали разное, сами хотели, понимали запрос аудитории. Раньше все подбирали музыку с расчётом на международную арену, а сейчас, думаю, будет много русских программ, — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Ранее Николай Угожаев рассказал о постановке программы под хит Сергея Лазарева «В самое сердце».