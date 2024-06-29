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Гуменник рассказал, как сдавал экзамен прямо во время мастер-класса в Игоре

Гуменник рассказал, как сдавал экзамен прямо во время мастер-класса в Игоре
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Российский фигурист, выступающий в одиночном катании, бронзовый призёр чемпионата мира в 2020 году Пётр Гуменник ответил на вопрос, как прошла его сессия в университете.

– Как прошла сессия?
– Сегодня закончилась, можно сказать, что успешно, только пара предметов не закрылась. Сегодня пытался как раз закрыть до мастер-класса, приехал с первой половины экзамена, после тренировки пытался сдать вторую половину экзамена онлайн, но не вышло, — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Отметим, что период сессии совпал с временем мастер-класса в Игоре. Изначально Гуменник ещё в 2023 году собирался поступать в медицинский университет, но позже передумал и решил заниматься IT-направлением. Для этого он пересдал часть экзаменов, сдав информатику на 100 баллов, поступил в университет ИТМО и заканчивает сейчас второй учебный год.

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