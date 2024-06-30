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Валерий Ангелопол близок к распаду своего третьего дуэта за последний год

Валерий Ангелопол близок к распаду своего третьего дуэта за последний год
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Российский дуэт фигуристов Александра Шинкаренко/Валерий Ангелопол, выступающий в танцах на льду, близок к распаду, сообщает «Матч ТВ».

Расставание с партнёршей может стать третьим для Ангелопола с августа 2023 года.

Напомним, Ангелопол вместе с другой партнёршей Василисой Кагановской в сезоне-2022/2023 выиграл финал Гран-при России в танцах на льду, однако в конце августа их дуэт со скандалом распался. Валерий покинул группу Анжелики Крыловой и начал тренироваться в академии Евгения Плющенко вместе с бронзовым призёром юниорского чемпионата мира – 2018 Ариной Ушаковой. Однако в конце декабря 2023 года Ушакова сообщила о распаде дуэта с Ангелополом.

В академии Плющенко с танцевальными дуэтами работает Наталья Линичук. Шинкаренко до Ангелопола каталась с Владиславом Михайловым. Фигуристы занимались в группе Елены Масленниковой и Ильи Авербуха.

Шинкаренко и Ангелопол начали совместную деятельность в январе в академии Плющенко.

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