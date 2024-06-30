Валерий Ангелопол расстался с очередной партнёршей в танцах на льду — источник

Российский дуэт фигуристов Александра Шинкаренко/Валерий Ангелопол, выступающий в танцах на льду, распался, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Для Валерия Ангелопола это третий распад дуэта с августа 2023 года.

Напомним, Ангелопол вместе с другой партнёршей Василисой Кагановской в сезоне-2022/2023 выиграл финал Гран-при России в танцах на льду, однако в конце августа их дуэт со скандалом распался. Валерий покинул группу Анжелики Крыловой и начал тренироваться в академии Евгения Плющенко вместе с бронзовым призёром юниорского чемпионата мира – 2018 Ариной Ушаковой. Однако в конце декабря 2023 года Ушакова сообщила о распаде дуэта с Ангелополом.

В академии Плющенко с танцевальными дуэтами работает Наталья Линичук. Шинкаренко до Ангелопола каталась с Владиславом Михайловым. Фигуристы занимались в группе Елены Масленниковой и Ильи Авербуха.

17-летняя Шинкаренко и 20-летний Ангелопол начали совместную деятельность в январе в академии Плющенко.