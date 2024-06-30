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«На учёбу я чуть-чуть подзабила». Алина Загитова призналась, что плохо занималась в школе

«На учёбу я чуть-чуть подзабила». Алина Загитова призналась, что плохо занималась в школе
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что пожертвовала школой ради успехов в спорте.

«На школу я чуть-чуть подзабила. Это была вынужденная мера, чтобы прийти к результату, которого я хотела добиться. Сделала ставки на тренировки, добилась цели. Но хочу сказать, что учиться очень-очень важно. Так что учитесь, друзья, развивайтесь», — приводит слова Загитовой «РИА Новости» со ссылкой на VK Fest в Санкт-Петербурге.

Напомним, в июне Загитова успешно окончила учёбу в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по программе «Продюсирование и культурная политика». Она защитила дипломную работу на отлично.

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