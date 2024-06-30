«Все будут чуть-чуть шокированы». Алина Загитова рассказала о новом проекте

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова рассказала о продюсировании нового проекта.

«Завтра анонсирую проект, я там буду в роли продюсера и участника. Думаю, все будут приятно удивлены и чуть-чуть шокированы. О чём проект? Это симбиоз спорта и продюсирования. Ждите, всё будет очень круто, я надеюсь.

Вполне возможно, что я открою своё ледовое шоу. Подумаю над этим», — приводит слова Загитовой «РИА Новости» со ссылкой на VK Fest в Санкт-Петербурге.

Напомним, в июне Загитова успешно окончила учёбу в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по программе «Продюсирование и культурная политика». Она защитила дипломную работу на отлично.