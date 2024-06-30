«У меня чуть-чуть другой опыт». Загитова ответила на вопрос, когда лучше завершать карьеру

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос, в какой момент лучше всего завершать карьеру спортсмену.

«Я не могу ответить на этот вопрос. У меня чуть-чуть другой опыт, другая жизнь, она сложилась наилучшим образом», — приводит слова Загитовой «РИА Новости» со ссылкой на VK Fest в Санкт-Петербурге.

В 2019 году Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Напомним, 22-летняя спортсменка — единственная в истории России и вторая в мире после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), олимпийской чемпионкой (2018).