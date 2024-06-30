«Хотелось, чтобы люди чуть-чуть прикоснулись ко мне». Загитова — о создании мерча

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова, выпустившая в прошлом году собственный мерч, ответила на вопрос, хотела бы она продолжить работу в этом направлении.

«Пока не думала, у меня очень много проектов. Подумаю, возможно, у меня будет коллекция не мерча, а просто коллекция для особых людей, кем мы себя все считаем. На мерче я не думала зарабатывать, мне хотелось, чтобы люди чуть-чуть прикоснулись ко мне, думали обо мне — вот, это создала Алина, это её стиль, который она решила воплотить. Да, конечно, я этим заработала, но изначально не было мысли это монетизировать», — приводит слова Загитовой «РИА Новости» со ссылкой на VK Fest в Санкт-Петербурге.

Ранее Загитова сообщила, что подумает об открытии собственного ледового шоу.