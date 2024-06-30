«Я делаю всё, что хочу». Алина Загитова — о хейте в свой адрес

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова рассказала об отношении к хейту в свой адрес.

«Когда мне пишет кто-то — вот, ты не такие ботинки надела, то я думаю, что этот человек выплёскивает негатив, который может обрушить на других. И я считаю, что помогаю людям. Пусть он на мне сорвётся, но не будет говорить гадости своим близким, родителям, детям.

Вообще я делаю всё, что хочу. Надо принимать и понимать людей, которые мне это пишут. Может быть, им недостаёт внимания, они пытаются самоутвердиться. Да, хейт на тебе откладывает негативный отпечаток, могут начаться психологические проблемы. Про себя можно просто послать человека. Есть и такой психологический приём», — приводит слова Загитовой «РИА Новости» со ссылкой на VK Fest в Санкт-Петербурге.

В 2019 году Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Напомним, 22-летняя спортсменка — единственная в истории России и вторая в мире после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), олимпийской чемпионкой (2018).