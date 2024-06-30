Алина Загитова объяснила, почему не страдала от звёздной болезни

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова рассказала, почему не заболела звёздной болезнью.

«Был один момент — у меня не было настроения, я устала после репетиции, и кто-то со мной хотел сфотографироваться. А я ещё тогда приболела, была без сил, в потухшем полуобморочном состоянии, шла рядом с родителями. И я сказала — «нет», и до сих пор помню эту ситуацию. Родители провели со мной беседу, сказали: «Алина, этот человек всего лишь хотел с тобой сфотографироваться». Так что это воспитание. И я люблю людей. Любить людей — это важно», — приводит слова Загитовой «РИА Новости» со ссылкой на VK Fest в Санкт-Петербурге.

В 2019 году Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Напомним, 22-летняя спортсменка — единственная в истории России и вторая в мире после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), олимпийской чемпионкой (2018).