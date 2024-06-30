ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова объяснила, почему не страдала от звёздной болезни

Алина Загитова объяснила, почему не страдала от звёздной болезни
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова рассказала, почему не заболела звёздной болезнью.

«Был один момент — у меня не было настроения, я устала после репетиции, и кто-то со мной хотел сфотографироваться. А я ещё тогда приболела, была без сил, в потухшем полуобморочном состоянии, шла рядом с родителями. И я сказала — «нет», и до сих пор помню эту ситуацию. Родители провели со мной беседу, сказали: «Алина, этот человек всего лишь хотел с тобой сфотографироваться». Так что это воспитание. И я люблю людей. Любить людей — это важно», — приводит слова Загитовой «РИА Новости» со ссылкой на VK Fest в Санкт-Петербурге.

В 2019 году Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Напомним, 22-летняя спортсменка — единственная в истории России и вторая в мире после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), олимпийской чемпионкой (2018).

Материалы по теме
Фото
«Красота требует жертв». Алина Загитова раскрыла интригу со сменой имиджа
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android